Президент OnePlus Китая официально объявил об отказе от классического Alert Slider в OnePlus 13T заменив его на программируемую кнопку с новыми функциями

Компания OnePlus готовится к выпуску нового флагмана OnePlus 13T, и недавно появились важные детали о его конструкции. Президент OnePlus China Луи Ли через свой аккаунт в Weibo подтвердил, что в устройстве не будет фирменного переключателя Alert Slider, который долгие годы был визитной карточкой смартфонов бренда. Вместо этого появится новая программируемая кнопка, функциональность которой обещает быть интереснее привычного решения.

Ранее информацию об изменениях в дизайне OnePlus 13T раскрыл известный инсайдер Digital Chat Station. По его данным, новая кнопка получит название Magic Cube Key.

Луи Ли уточнил, что она сохранит базовые функции Alert Slider — переключение между беззвучным, виброрежимом и звонком, но при этом получит расширенные возможности кастомизации, аналогичные Action Button в последних iPhone. Также представитель компании намекнул на какую-то «очень интересную» дополнительную функцию этой кнопки, подробности о которой обещали раскрыть позже.

Решение отказаться от Alert Slider может вызвать неоднозначную реакцию у поклонников бренда, ведь этот элемент стал частью фирменного стиля OnePlus. Однако тренд на замену физических переключателей программируемыми кнопками прослеживается у многих производителей. Например, в Nothing Phone 3a появилась Essential Key с интеграцией специального режима, а Oppo также планирует внедрить похожее решение в своих будущих моделях.

Что касается характеристик, OnePlus 13T, согласно данным бенчмарка AnTuTu, получит топовый процессор Snapdragon 8 Elite, что поставит его в один ряд с другими флагманами 2025 года, такими как Samsung Galaxy S25 Ultra. Точная дата презентации новинки пока неизвестна, но компания явно готовит несколько интересных изменений в дизайне и функционале своего будущего флагмана. Остается ждать официальных анонсов, чтобы оценить, насколько удачной окажется замена культового Alert Slider на новую программируемую кнопку.