Более 50 китайских компаний разработали стандарт GPMI с поддержкой 192 Гбит/с и 480 Вт для замены HDMI и DisplayPort

Более 50 китайских технологических компаний, включая крупных производителей телевизоров, таких как TCL, Hisense и Skyworth, объединились для создания нового стандарта подключения под названием GPMI (General Purpose Media Interface). Этот интерфейс предназначен для передачи видео высокой четкости, данных и питания по одному кабелю. Его планируют использовать в телевизорах, мониторах и других устройствах, что может значительно упростить их конструкцию.

Стандарт GPMI представлен в двух вариантах: Type-C и Type-B. Версия Type-C внешне и функционально похожа на USB-C, поддерживает передачу данных до 96 Гбит/с и зарядку мощностью 240 Вт. Type-B предлагает ещё более высокие показатели — 192 Гбит/с и 480 Вт, что значительно превосходит возможности HDMI 2.1 и DisplayPort 2.1. Например, HDMI 2.1 обеспечивает лишь 48 Гбит/с без подачи питания, а DisplayPort 2.1 — до 80 Гбит/с с поддержкой 240 Вт.

GPMI Type-C уже получил лицензию от USB-IF, что означает его совместимость с существующими USB-C портами. Некоторые компании подтвердили планы по внедрению этого стандарта в свои будущие устройства. Это может снизить зависимость китайских производителей от западных стандартов, таких как HDMI, и дать им больше контроля над технологиями подключения.

Однако пока неясно, станет ли GPMI глобальным стандартом. Его успех будет зависеть от того, насколько быстро он появится в массовых устройствах и как хорошо будет работать с существующими кабелями и аксессуарами. Если внедрение пройдет успешно, GPMI может стать серьезным конкурентом для HDMI и DisplayPort.