Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Мобильные RTX 5090 едва опережают десктопные RTX 5070 в тестах производительности
Тесты показали, что флагманские ноутбучные видеокарты RTX 5090 лишь ненамного быстрее настольных RTX 5070, но выигрывают в играх 4K благодаря большему объему памяти

Сравнительные тесты новых мобильных видеокарт GeForce RTX 5090 и настольных RTX 5070 показали неожиданные результаты. Оказалось, что флагманские ноутбучные решения лишь на 5-10% быстрее в синтетических тестах 3DMark, а в некоторых случаях даже уступают настольной видеокарте среднего класса на 10-15%. Особенно это заметно в тонких ноутбуках, где RTX 5090 работает на пониженных частотах.  

Однако в реальных игровых сценариях ситуация меняется. При запуске современных игр в 4K разрешении, таких как Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077 и Black Myth: Wukong, мобильные RTX 5090 демонстрируют преимущество в 8-16%. Особенно заметна разница в Alan Wake 2, где ширина шины памяти (256-бит против 192-бит) и больший объем видеопамяти (24 ГБ против 12 ГБ) дают ноутбучным решениям ощутимое преимущество.  

Эксперты отмечают, что тестирование проводилось без использования DLSS, что дает более объективную картину возможностей "железа". Все данные получены в независимых тестах, без использования цифр от производителей, которые часто не отражают реальную производительность розничных образцов.  

Разница в производительности между поколениями оказалась не такой значительной, как многие ожидали. Даже прошлогодняя настольная RTX 4070 Ti может составить конкуренцию новым мобильным флагманам. Это заставляет задуматься о целесообразности покупки топовых игровых ноутбуков, когда за те же деньги можно собрать более мощный настольный ПК.  

Тем не менее, для тех, кто ценит мобильность, RTX 5090 в ноутбуках остается лучшим выбором. Особенно если учесть преимущества в ресурсоемких играх и при работе с высокими разрешениями. Дальнейшие тесты покажут, насколько стабильным окажется это преимущество при появлении большего количества образцов оборудования.

#rtx 5090
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На спутниковых снимках было замечено строительство Северной Кореей самолета раннего предупреждения
+
GeForce RTX 5060 Ti по производительности оказалась равна GeForce RTX 4060 Ti в тесте Furmark
8
Новый Dacia Grand Kombi хочет бросить вызов Passat и Superb практичностью и низкой ценой
+
Samsung готовит к выпуску три модели Galaxy Watch 8
3
Россия восстановит железнодорожную ветку, которая 20 лет оставалась заброшенной
+
Восточная Европа планирует построить на границе с РФ "стену дронов"
3
Casio анонсировала лимитированные часы GM2100 в коллаборации с One Ok Rock
1
В России могут построить новую автодорогу до Охотского моря протяжённостью 1261 км
+
В России запустили новый уникальный роботизированный цех по сборке серверного оборудования
2
Разъем питания в MSI RTX 5090 Gaming TRIO OC оплавился из-за кабеля 12VHPWR, идущего вместе с БП
16
Для замены материнской платы в ПК Alienware Area-51 требуется приобрести набор переходников за $35
2
Audi выпускает обновленный купе-кроссовер Q5 Sportback с новым дизайном
+
AMD увеличила долю на рынке процессоров на 16,6% по данным CPU-Z
+
Информация о ремейке оригинального Resident Evil просочилась в сеть
+
WonderMaker представила на Kickstarter 3D-принтер ZR Ultra 4 печатающий без отходов филамента
+
TCL представила бюджетную линейку Mini LED телевизоров T7L с частотой 288 Гц
+
Инициатива QRAMP и квантовые технологии могут изменить правила игры для Bitcoin
+
WhatsApp тестирует новые функции для аудио- и видеозвонков
+
BMW представляет новый эндуро-байк R 12 G/S с двигателем на 109 л.с.
+
Geely показала новый внедорожник Boyue L 2025 перед премьерой 9 апреля
+

Популярные статьи

Собираем быстрый и недорогой игровой компьютер в апреле 2025 года разумно экономя
31
Итоги гоночного уик-энда 5-6 апреля
1
Геймерские и компьютерные вещи из прошлого, которых мне очень не хватает
8
Обзор телевизора Akai TA55BU700: бюджетный 4К с Android TV за 25 тысяч рублей
41
Появилась новая чёткая фотография секретного китайского истребителя 6-го поколения J-50
5
Собираем "народный" игровой ПК за 190 тысяч рублей для "графонистых" ААА-игр в разрешении 1080p
7
В чем величие Овечкина как лучшего снайпера НХЛ и одного из лучших хоккейных игроков всех времен
148
О легендарной Xbox 360 — проблемы и тонкости эксплуатации в 2025 году
3
Почему новый американский самолет F-47 копирует европейские истребители
4

Сейчас обсуждают

Ненавижу Трусикера и Фельдшерка
22:42
хьан нана вир ю; Не забывай кто на у тебя
В чем величие Овечкина как лучшего снайпера НХЛ и одного из лучших хоккейных игроков всех времен
Ненавижу Трусикера и Фельдшерка
22:41
че ты несешь,ослолюб,иди осла побалуй.копировать ники твоя тема.мастурбек дыркович
В чем величие Овечкина как лучшего снайпера НХЛ и одного из лучших хоккейных игроков всех времен
Алексей Кузнецов
22:36
Свои у них двигатели. Уже несколько лет как.
Появилась новая чёткая фотография секретного китайского истребителя 6-го поколения J-50
Edward Morra
22:25
S20 ultra - подержите мой стилус
Samsung может отказаться от размещения S Pen внутри флагманских смартфонов
Сергей Гончар
22:13
Расскажу свой случай, когда-то в интернете прочитал такуеже статью и решил протестировать свои игры так как почти в них не играю, одна игра при тесте вылетела ближе к концу теста, но другие игры прохо...
В GamersNexus изучили многочисленные проблемы новых драйверов NVIDIA
Отари Краснодарский
21:56
твой хозяин твой ник скопировал. всё норм да? 50 летний ебобо
В чем величие Овечкина как лучшего снайпера НХЛ и одного из лучших хоккейных игроков всех времен
Отари Краснодарский
21:54
id="17308279 не забывай https://youtu.be/sHmWnpUhkhk
В чем величие Овечкина как лучшего снайпера НХЛ и одного из лучших хоккейных игроков всех времен
K_Abadonna
21:53
Повторяется история с вегами, когда 56 шитая начинала кочегарить если не на уровне 64, так хотя бы близко к ней. Да и, всё равно не тайна, даже по кол-ву блоков совпадает (64 у хт и 56 -- обычная).
Акции японских Nintendo и Sony упали более чем на 10%
Алексей Ланин
21:53
Данте как всегда навалил бессвязного бреда. Xbox 360 качает игры у него с интернета в 2025 году. Ага! Закрыли майки консоли выход в сеть! И торрентов у него нет! Да полно их под игры xbox 360! Ав...
О легендарной Xbox 360 — проблемы и тонкости эксплуатации в 2025 году
Ненавижу Трусикера и Фельдшерка
21:35
хьо къонах вац, эшна ву хьо
В чем величие Овечкина как лучшего снайпера НХЛ и одного из лучших хоккейных игроков всех времен
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем