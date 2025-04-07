Тесты показали, что флагманские ноутбучные видеокарты RTX 5090 лишь ненамного быстрее настольных RTX 5070, но выигрывают в играх 4K благодаря большему объему памяти

Сравнительные тесты новых мобильных видеокарт GeForce RTX 5090 и настольных RTX 5070 показали неожиданные результаты. Оказалось, что флагманские ноутбучные решения лишь на 5-10% быстрее в синтетических тестах 3DMark, а в некоторых случаях даже уступают настольной видеокарте среднего класса на 10-15%. Особенно это заметно в тонких ноутбуках, где RTX 5090 работает на пониженных частотах.

Однако в реальных игровых сценариях ситуация меняется. При запуске современных игр в 4K разрешении, таких как Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077 и Black Myth: Wukong, мобильные RTX 5090 демонстрируют преимущество в 8-16%. Особенно заметна разница в Alan Wake 2, где ширина шины памяти (256-бит против 192-бит) и больший объем видеопамяти (24 ГБ против 12 ГБ) дают ноутбучным решениям ощутимое преимущество.

Эксперты отмечают, что тестирование проводилось без использования DLSS, что дает более объективную картину возможностей "железа". Все данные получены в независимых тестах, без использования цифр от производителей, которые часто не отражают реальную производительность розничных образцов.

Разница в производительности между поколениями оказалась не такой значительной, как многие ожидали. Даже прошлогодняя настольная RTX 4070 Ti может составить конкуренцию новым мобильным флагманам. Это заставляет задуматься о целесообразности покупки топовых игровых ноутбуков, когда за те же деньги можно собрать более мощный настольный ПК.

Тем не менее, для тех, кто ценит мобильность, RTX 5090 в ноутбуках остается лучшим выбором. Особенно если учесть преимущества в ресурсоемких играх и при работе с высокими разрешениями. Дальнейшие тесты покажут, насколько стабильным окажется это преимущество при появлении большего количества образцов оборудования.