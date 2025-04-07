Эксперты Wedbush предупредили о возможном подорожании iPhone до 3500 долларов из-за новых тарифов, хотя другие аналитики считают эти оценки завышенными

Экономические санкции, введенные администрацией США, вызвали серьезную озабоченность у аналитиков. Специалисты Wedbush Securities предупреждают, что новые тарифы могут привести к резкому росту цен на популярные товары, включая iPhone. По их оценкам, стоимость флагманских смартфонов Apple может увеличиться в 3,5 раза — с 1000 до 3500 долларов.

Такой скачок цен объясняется ожидаемым ростом затрат на производство. Аналитики предполагают, что расходы Apple на цепочку поставок могут вырасти на 40-50%. Однако не все эксперты согласны с этими прогнозами. Марк Гурман из Bloomberg назвал подобные оценки спекулятивными, а Джоанна Стерн считает, что реальный рост цены составит около 300 долларов для модели iPhone 16 Pro.

Ситуация может усугубиться, если Apple действительно обновит дизайн iPhone 17 Pro, как ходят слухи. Новый выступ для камеры, который якобы будет представлять собой нечто среднее между решениями iPhone 16 Pro Max и Pixel 9 Pro XL, потенциально может увеличить производственные затраты.

Пока сложно сказать, насколько точны эти прогнозы. Текущая цена iPhone 16 Pro Max на Amazon составляет 1149,99 долларов за 256 ГБ версию. Если аналитики Wedbush окажутся правы, это может серьезно повлиять на спрос на премиальные смартфоны. Однако более консервативные оценки предполагают, что Apple найдет способы смягчить последствия новых тарифов без столь радикального повышения цен.



