Компания Blackmagic Design анонсировала профессиональную кинокамеру PYXIS 12K с сенсором 35 мм и поддержкой HDR

Blackmagic Design представила новую цифровую кинокамеру PYXIS 12K, предназначенную для профессиональных кинематографистов, студий и создателей контента. Устройство оснащено полнокадровым 35-мм сенсором с 16 ступенями динамического диапазона и возможностью съемки в разрешении до 12K. Камера будет доступна с июля 2025 года по рекомендованной цене $4,995.

Главной особенностью PYXIS 12K стал инновационный RGBW-сенсор размером 36×24 мм с нативным разрешением 12288×8040 пикселей. Устройство поддерживает запись в различных разрешениях (от HD до 12K) и форматах, включая открытые ворота 3:2 и анаморфотный 6:5 без кропа. Максимальная частота кадров достигает 112 fps при съемке в 4K. Камера использует кодек Blackmagic RAW 12-bit для сохранения максимального контроля над изображением в постпродакшене, одновременно создавая HD-прокси в H.264 для быстрого обмена материалами.

PYXIS предлагает три варианта байонета (L-Mount, PL и EF), что обеспечивает совместимость с широким спектром кино- и фотообъективов. Компактный корпус из авиационного алюминия с множеством точек крепления позволяет адаптировать камеру для различных сценариев съемки - от работы с кранами и стабилизаторами до использования на дронах. В комплектацию можно добавить дополнительные аксессуары, такие как URSA Cine видоискатель или PYXIS Pro рукоятку.

Для мониторинга в камере установлен 4-дюймовый HDR-экран с яркостью 1500 нит, а также предусмотрены профессиональные интерфейсы подключения, включая 12G-SDI. Уникальной особенностью стала встроенная поддержка потокового вещания через 4G/5G или Ethernet с возможностью трансляции напрямую на YouTube, Facebook и другие платформы. Два слота для карт CFexpress и порт USB-C обеспечивают гибкие варианты записи.

Особое внимание разработчики уделили интеграции с экосистемой Blackmagic Cloud, позволяющей мгновенно синхронизировать материалы с проектами DaVinci Resolve по всему миру. Это дает возможность редакторам начинать работу над материалом практически в реальном времени. По словам CEO компании Гранта Петти, новая камера сочетает в себе технологии флагманской URSA Cine с гибкостью и доступностью линейки PYXIS.