Компания Dell начала брать дополнительную плату за замену материнской платы в ПК Alienware

Dell внедрила неоднозначную практику для владельцев своих игровых ПК Alienware. Теперь, чтобы заменить родную материнскую плату на стороннюю в системе Alienware Area-51, пользователям придется приобрести специальный переходной комплект за $35. Этот шаг вызвал недовольство среди геймеров, учитывая скромное содержимое набора.

Комплект под названием "AlienFX" включает 14-контактный кабель питания вентиляторов, 4-контактный кабель кнопки питания, переходник для верхних USB-портов и три крепежных винта для micro ATX плат. По словам Dell, эти компоненты необходимы для сохранения всех функций корпуса, включая фирменную подсветку, управляемую через Alienware Command Center. Однако многим такая цена кажется завышенной за несколько кабелей и винтов.

Проблема в том, что системы Dell изначально проектируются с закрытой экосистемой компонентов, что сильно ограничивает возможность апгрейда. Новая политика компании формально разрешает замену материнской платы, но делает это неоправданно дорогим удовольствием. Для сравнения, в обычных ПК замена материнской платы не требует покупки дополнительных аксессуаров.

Dell опубликовала инструкцию по установке сторонних плат, где указано, что новая плата должна поддерживать ATX12VO - специальный стандарт питания, используемый в их системах. Технически процесс замены не сложен для тех, кто разбирается в компьютерах, но необходимость покупать переходной комплект за $35 выглядит как попытка компании заработать на энтузиастах. Особенно это разочаровывает на фоне недавнего скандала с урезанными видеокартами в Alienware m15 R5.

Для преданных фанатов Alienware, желающих модернизировать свои системы, эта плата может быть оправдана. Однако большинство пользователей справедливо считают, что компания могла бы включить такие базовые аксессуары в первоначальную стоимость дорогих игровых систем, а не взимать дополнительную плату за возможность апгрейда.