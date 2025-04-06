Согласно новым данным, Honor не станет выпускать складной смартфон Magic V4 из-за несчастливого числа

Линейка складных смартфонов Honor Magic V является одной из немногих, официально доступных на мировом рынке. В прошлом году компания представила модель Magic V3 как прямого конкурента Galaxy Z Fold6 и Google Pixel 9 Pro Fold. Поклонники бренда ожидали появления Magic V4 в этом году, но свежие утечки из Китая говорят об обратном.

Согласно новым данным, Honor, вероятно, пропустит выпуск Magic V4. Однако это не означает, что компания полностью отказывается от новых складных устройств - ожидается, что вместо V4 на рынке появится модель под названием Magic V5. Причина такого решения проста: цифра 4 в китайской культуре считается несчастливой. Это не первый случай, когда китайские производители избегают этого числа в названиях - OnePlus перешла сразу с модели 3 на 5, а OPPO полностью пропустила серию Find X4.

Новое поколение складного смартфона Honor должно появиться в ближайшие месяцы. По данным инсайдера Digital Chat Station, это будет последний крупный складной аппарат на Snapdragon 8 Elite среди китайских производителей в этом году. Xiaomi планирует представить Mix Flip 2 в третьем квартале, но это будет раскладушка, а не книжка. Таким образом, несмотря на изменение названия, поклонники бренда все же получат новое флагманское устройство, просто под другим именем.