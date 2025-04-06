В сети обнаружили данные о новом Lenovo Yoga Pro 9 с видеокартой RTX 5060 и OLED-дисплеем 2.8K 120 Гц

Вслед за утечкой информации о розничных ценах на десктопные видеокарты RTX 5060 и 5060 Ti, которые разочаровали бюджетных геймеров, в сети появились данные о новом ноутбуке Lenovo Yoga Pro 9. Согласно информации с португальского технологического сайта Globaldata, устройство получит мобильную видеокарту RTX 5060 и существенно вырастет в цене по сравнению с предыдущим поколением.

Судя по утечке, Yoga Pro 9 оснастят новым OLED-экраном с разрешением 2.8K и частотой обновления 120 Гц, 32 ГБ оперативной памяти DDR5, SSD на 1 ТБ и графическим процессором Nvidia GeForce RTX 5060. В ассортименте также ожидается версия с RTX 5070, что логично, учитывая, что текущее поколение предлагало максимальную конфигурацию с RTX 4070. В обзоре предыдущей модели с RTX 4070 отмечалось, что даже при ограничении мощности в 100 Вт эта видеокарта демонстрировала отличную производительность.

Эффективность новых видеокарт серии RTX 5000, судя по тестам десктопной версии RTX 5070 Ti, значительно выросла по сравнению с RTX 4000. Это позволяет ожидать, что мобильные версии RTX 5060 и 5070 будут как минимум не хуже своих предшественников. Португальский магазин оценивает новинку в 2299 евро, что примерно равно 2520 долларам, однако реальная цена может отличаться, особенно с учетом недавних изменений тарифов на технику в США.

Среди других особенностей Yoga Pro 10-го поколения - процессор Intel Core Ultra 7 255H, охват 100% цветового пространства DCI-P3, два порта Thunderbolt 4 Type-C, два USB 3.2 Gen1 Type-A, HDMI 2.1, аудиоразъем 3.5 мм и кард-ридер. Для сравнения, текущая модель с RTX 4060 стартует с 1899 долларов. Учитывая характеристики и ожидаемую производительность, новый Yoga Pro 9 позиционируется как премиальное решение для создателей контента, хотя его цена может стать серьезным препятствием для многих потенциальных покупателей.