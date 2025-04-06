Во время визита в закрытую лабораторию Microsoft журналисты увидели прототип портативной консоли Xbox, отличающийся от Project Kennan

Во время эксклюзивного репортажа программы Today канала NBC о посещении секретной лаборатории Xbox, где Microsoft тестирует новое оборудование, журналистам удалось заснять интересный прототип. Большая часть увиденного не представляла особой сенсации, но когда съемочная группа попала в кабинет главы Microsoft Gaming Фила Спенсера, в кадр случайно попал возможный прототип новой портативной консоли Xbox. В комнате Спенсера хранятся различные прототипы прошлых лет и намеки на будущие проекты.

К сожалению, в кадре была видна только правая часть устройства. Однако учитывая, что все предметы в помещении связаны с Xbox, маловероятно, что это консоль другого производителя.

Дизайн выглядит довольно стандартным, с традиционным расположением кнопок, но интерес вызывают две небольшие кнопки под правым аналоговым стиком. Подобная конфигурация встречается только у контроллера Razer Kishi V2 или портативного устройства Razer Edge, но странно, чтобы Спенсер держал на видном месте серийную версию чужого продукта.

Еще в 2024 году на подкасте The Xbox Two журналист Windows Central Джез Корден упоминал о существовании нескольких прототипов Xbox. Одно из тогдашних изображений очень напоминало устройство, попавшее в кадр во время экскурсии. И Корден, и сам Спенсер неоднократно подтверждали интерес Microsoft к созданию портативной системы. В репортаже NBC также упоминалось, что следующее поколение Xbox уже в разработке.

Некоторые инсайдеры предполагают, что новая портативная консоль Xbox будет похожа на популярный ROG Ally. Проект под кодовым названием Kennan, как ожидается, будет работать на Windows, а Microsoft может сотрудничать с Asus. Недавно Asus намекнула в соцсетях на белое устройство, больше напоминающее ROG Ally, чем прототип Спенсера. Другие источники сообщают, что Microsoft планирует выпустить новую консоль Xbox в 2027 году в форм-факторе портативного устройства или мини-ПК. Возможно, компания уже отошла от концепции, показанной в репортаже, либо этот прототип появится позже в переработанном виде.