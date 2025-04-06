Компания Microsoft выпустила мини-ПК Windows 365 Link с процессором Intel для доступа к облачной ОС.

Microsoft официально анонсировала свое новое устройство под названием Windows 365 Link. Хотя внешне оно напоминает обычный мини-ПК, его концепция принципиально отличается от традиционных компактных компьютеров. Устройство ориентировано в первую очередь на корпоративных клиентов и уже доступно к покупке у авторизованных продавцов по цене $349, правда без учета обязательной подписки на сервис Windows 365.

Главная особенность Windows 365 Link заключается в том, что оно не запускает Windows и приложения локально, а служит терминалом для доступа к облачной виртуальной машине через сервис Windows 365. Такой подход требует стабильного высокоскоростного интернет-соединения. Microsoft подчеркивает преимущества в области безопасности, поскольку защиту от внешних угроз полностью берет на себя компания, а администраторам нужно лишь контролировать физический доступ к самому устройству. Процесс настройки занимает всего несколько минут.

С технической точки зрения мини-ПК оснащен тремя портами USB 3.2 Type-A и одним USB Type-C 3.2, а также выходами HDMI и DisplayPort. Для подключения к сети предусмотрены Ethernet и Wi-Fi, дополнительно имеется поддержка Bluetooth и 3.5-мм разъем для гарнитуры. Габариты устройства составляют всего 4.7×4.7×1.2 дюйма (примерно 12×12×3 см). В основе аппаратной платформы лежит процессор Intel N250 с 8 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти типа UFS. Для дополнительной безопасности предусмотрен разъем Kensington Lock.

Успех решения во многом будет зависеть от качества интернет-соединения у конечных пользователей и стоимости подписки на облачный сервис Windows 365, которая приобретается отдельно.