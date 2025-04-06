Компания Jmgo представила новый портативный лазерный проектор N1S 4K.

Компания Jmgo официально запустила в продажу свой новый портативный лазерный проектор N1S 4K. Устройство впервые было показано на выставке CES 2025 в начале года, где анонсировали его глобальный релиз. Проектор отличается компактными размерами - 18,5×16,5×19,1 см, что делает его удобным для переноски, хотя стоит отметить, что для работы ему требуется внешний источник питания, так как встроенного аккумулятора нет.

Главной особенностью N1S 4K стала трёхлазерная система подсветки, обеспечивающая яркость до 1100 ISO люмен. Устройство способно проецировать изображение диагональю до 200 дюймов с коэффициентом проекции 1,2:1. Встроенная подставка позволяет регулировать угол наклона до 127 градусов. Проектор покрывает 110% цветового пространства BT.2020 и поддерживает HDR10, а его контрастность достигает 1600:1 (FOFO) или 1000 000:1 в динамическом режиме.

Производитель оснастил устройство интеллектуальными системами настройки изображения, включая автоматическую фокусировку, коррекцию трапецеидальных искажений и выравнивание экрана. Для геймеров предусмотрена поддержка 1080p@60Hz с задержкой ввода 17 мс, технология MEMC для сглаживания движения и порт HDMI 2.1 eARC. Встроенная платформа Google TV предоставляет доступ к популярным стриминговым сервисам, поддержку голосовых команд Google Assistant и функцию беспроводной трансляции с мобильных устройств. Аудиосистема проектора включает 10-ваттные динамики и сабвуфер с поддержкой Dolby Audio и DTS-HD.

Официальная цена Jmgo N1S 4K в США составляет $1299, в европейских странах (Испания, Франция, Италия) - €1399. Однако в настоящее время проектор доступен в фирменном онлайн-магазине и на Amazon со значительной скидкой - $999 и €999 соответственно.