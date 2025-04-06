Aokzoe официально объявила о планах выпустить новую портативную игровую систему A1X, которая будет финансироваться через Kickstarter. Устройство позиционируется как конкурент таким популярным handheld-консолям, как Asus ROG Ally X, Ayaneo 3 и OneXFly F1 Pro. Хотя точная дата старта кампании пока не называется, компания подтвердила ключевые характеристики будущего устройства.

A1X получит процессор AMD Ryzen AI 9 HX 370, который, по заверениям производителя, демонстрирует лучшую эффективность в играх по сравнению с Ryzen 7 8840U и Ryzen Z1 Extreme. Это обещает более длительное время автономной работы, чем у конкурентов с большими батареями. Среди интересных особенностей — поддержка сквозной зарядки для уменьшения износа аккумулятора при одновременной игре и зарядке, а также возможность ограничивать максимальный уровень заряда до 50% для продления срока службы батареи.

Устройство будет оснащено 10-дюймовым экраном с разрешением 2560×1600 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Объем оперативной памяти составит 32 ГБ LPDDR5X, а для хранения данных предлагается быстрый SSD на 2 ТБ. В отличие от многих конкурентов, A1X получит два USB4-порта и поддержку карт памяти microSD.

Пока остается неизвестной окончательная цена новинки, что вызывает вопросы у потенциальных покупателей, учитывая стоимость аналогичных устройств на рынке. Например, конкурирующий OneXFly F1 Pro уже продается за $1439. Aokzoe предстоит убедить сообщество геймеров в преимуществах своей системы, особенно на фоне уже зарекомендовавших себя брендов.

Запуск на Kickstarter всегда сопряжен с рисками, но если Aokzoe удастся выполнить все заявленные характеристики и предложить конкурентоспособную цену, A1X может стать интересным вариантом для любителей портативного гейминга. Остается ждать старта кампании и более детальной информации от компании.