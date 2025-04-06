3D-принтер WonderMaker ZR Ultra 4 с четырьмя экструдерами для печати разными цветами без отходов материала.

Компания WonderMaker запустила краудфандинговую кампанию на Kickstarter для своего нового 3D-принтера ZR Ultra 4. Главной особенностью устройства стала система из четырех экструдеров, позволяющая моментально переключаться между разными цветами и типами филамента всего за 5 секунд без образования отходов. В отличие от обычных принтеров с одним экструдером, где при смене материала приходится сливать остатки, эта модель полностью исключает потери благодаря независимым печатным головкам.

Производитель заявляет скорость печати до 600 мм/с, хотя на таких скоростях качество может значительно снижаться. Принтер оснащен разогреваемым до 300°C хотендом и платформой с подогревом до 100°C. Открытая конструкция устройства делает его чувствительным к сквознякам, что может влиять на результат печати. Рабочая камера размером 300×240×290 мм позволяет создавать достаточно крупные объекты.

Управлять ZR Ultra 4 можно через сенсорный экран или специальное мобильное приложение. В основе программного обеспечения лежит открытая платформа Klipper, поддерживается слайсер Orca, а также идет в комплекте собственное ПО для нарезки моделей. На Kickstarter ранние спонсоры могут приобрести устройство за $699 плюс доставка и налоги, с планируемой датой начала поставок в августе 2025 года.

Стоит отметить, что, как и в случае с любым краудфандинговым проектом, потенциальным покупателям следует учитывать возможные риски задержек или изменения финальных характеристик продукта.