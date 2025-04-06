Новые тарифы США вынудят Apple увеличить стоимость iPhone на 43%, сделав базовую версию iPhone 16 Pro дороже $1400.

Аналитики предупредили о возможном значительном подорожании iPhone в США из-за новых тарифных планов администрации Трампа. Согласно расчетам Rosenblatt Securities, компания Apple может повысить цены на свои смартфоны до 43%, чтобы компенсировать возросшие импортные пошлины в размере 54% на товары из Китая.

Если эти прогнозы реализуются, флагманский iPhone 16 Pro Max может подорожать с текущих $1599 до $2300. Базовая модель iPhone 16 Pro вместо $999 будет стоить около $1400, а самый доступный iPhone 16e увеличится в цене с $599 до $850. Такое резкое подорожание фактически лишит статуса "бюджетного" даже самый дешевый смартфон Apple.

Акции компании уже упали на 15% после объявления о новых тарифах, которые вступят в силу 9 апреля. Эксперты отмечают, что у Apple остается небольшой шанс (около 20%) получить освобождение от новых пошлин. Однако если этого не произойдет, основное бремя ляжет на конечных пользователей, которые столкнутся с рекордным подорожанием техники Apple.

Ситуация осложняется тем, что практически все iPhone собираются в Китае, что делает продукцию Apple особенно уязвимой для новых тарифных мер.