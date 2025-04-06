Пользователи обнаружили обходной путь для установки Windows 11 без привязки к учетной записи Microsoft через командную строку.

Несмотря на усилия Microsoft, пользователи вновь нашли способ установить Windows 11 без обязательной привязки к учетной записи Microsoft. Новый метод, обнаруженный пользователем Twitter @witherornot1337, позволяет обойти ограничения с помощью простой команды в командной строке.

Процедура работает для домашней (Home) и профессиональной (Pro) версий Windows 11. Во время начальной настройки системы (OOBE) нужно нажать комбинацию клавиш Shift+F10, чтобы открыть командную строку, затем ввести команду "start ms-cxh:localonly". Это открывает окно создания локальной учетной записи, минуя этап подключения к интернету и требования входа в аккаунт Microsoft.

Технически команда ms-cxh отвечает за процесс первоначальной настройки Windows, а параметр "localonly" заставляет систему пропустить этапы, связанные с онлайн-аутентификацией. Этот метод оказался проще предыдущего решения с использованием скрипта bypassnro.cmd, который Microsoft заблокировала в одном из обновлений.