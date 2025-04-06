Компания Quantum Machines присоединилась к партнерам NVIDIA для совместных исследований в области квантовых вычислений в новом центре NVAQC.

Компания Quantum Machines, ведущий разработчик решений для управления квантовыми системами, объявила о начале сотрудничества с NVIDIA в рамках нового исследовательского центра NVAQC (NVIDIA Accelerated Quantum Research Center). Центр был представлен на конференции GTC и станет площадкой для объединения квантовых процессоров с искусственным интеллектом и суперкомпьютерами.

Quantum Machines войдет в число партнеров центра наряду с такими компаниями, как Quantinuum и QuEra, а также ведущими академическими институтами, включая Гарвард и MIT. Совместная работа будет сосредоточена на интеграции суперчипов NVIDIA GB200 Grace Blackwell с технологиями квантового контроля Quantum Machines, включая систему OPX1000.

Как отметил Тим Коста, старший директор NVIDIA, следующие прорывы в квантовых вычислениях станут возможны благодаря ускоренным вычислениям, которые обеспечат бесшовную интеграцию квантового и классического оборудования.



