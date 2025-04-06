ASUS выпустила обновление BIOS для видеокарты ROG Astral RTX 5080 OC, повысив максимальный энергопотребление с 400 до 450 Вт.

Компания ASUS выпустила обновление BIOS для своей топовой видеокарты ROG Astral GeForce RTX 5080 OC Edition, которое увеличивает максимальное энергопотребление с 400 до 450 Вт. Это изменение стало ответом на критику со стороны экспертов и владельцев, которые отмечали недостаточный запас для разгона у флагманской модели стоимостью свыше 1500 долларов.

Ранее в январе TechPowerUp в своем обзоре указал на отсутствие возможности увеличения лимита мощности как на основной недостаток карты, несмотря на то, что она возглавила таблицу максимального разгона среди RTX 5080 с заводскими настройками 400 Вт. Для сравнения, видеокарта GIGABYTE RTX 5080 GAMING OC, занявшая пятое место, поддерживала до 450 Вт.

Новое обновление BIOS, датированное 14 марта, теперь доступно для загрузки на странице поддержки ROG Astral RTX 5080 OC. Оно позволяет владельцам карты выжать из нее дополнительную мощность, превысив референсный показатель NVIDIA в 360 Вт.

Это уже не первое обновление для серии Astral - в середине февраля ASUS выпустила патч, улучшающий профили работы вентиляторов после критики на старте продаж.