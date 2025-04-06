Согласно внутренней информации, AMD разработала видеокарту Radeon RX 9070 GRE с 12 ГБ памяти исключительно для китайского рынка.

Недавно появились сведения о том, что компания AMD готовит к выпуску новую видеокарту Radeon RX 9070 GRE с 12 ГБ памяти. Согласно данным от источников в Китае, этот вариант станет эксклюзивом для китайского рынка и должен появиться во втором квартале 2025 года, еще до официального анонса линейки RX 9060.

Карта основана на чипе Navi 48 и оснащена 12 ГБ видеопамяти с 192-битной шиной. По слухам, она предложит лучшее соотношение цены и производительности по сравнению с флагманской RX 9070 XT. Информация была подтверждена изданием Benchlife.info, которое ссылается на источники среди партнеров AMD.

История показывает, что AMD уже выпускала GRE-модели как региональные эксклюзивы. Например, Radeon RX 7900 GRE изначально появилась в Китае, а затем вышла на глобальный рынок. В феврале этого года партнеры AMD представили Radeon RX 7650 GRE 8 ГБ, которая также сначала стала доступна в Китае.

Если Radeon RX 9070 GRE 12 ГБ получит хорошие продажи в Китае, AMD может рассмотреть возможность ее выхода и в других регионах. Пока же компания продолжает тестировать новые продукты на отдельных рынках перед их широким релизом.