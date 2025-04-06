Разработчики EVERSPACE 2 объявили дату выхода масштабного дополнения Wrath of the Ancients с новыми системами, кораблем и сюжетом.

Компания ROCKFISH Games официально объявила дату выхода крупного дополнения Wrath of the Ancients для своей космической RPG EVERSPACE 2. Новый контент станет доступен 12 мая 2025 года на платформах Steam, GOG, Xbox и PlayStation по цене $29.99. Дополнение продолжит историю оригинальной игры, добавив четыре новые звездные системы для исследования, свежих противников, дополнительные квестовые линии и совершенно новый космический корабль с уникальными способностями.

Как отметил CEO студии Майкл Шаде, Wrath of the Ancients реализует многие пожелания сообщества - от новых локаций до дополнительного снаряжения. Разработчики постарались создать по-настоящему впечатляющий контент для игроков по всему миру. Особый акцент сделан на комбинации способностей нового корабля, которые должны разнообразить игровой процесс.

Интересно, что создание этого дополнения, как и предыдущего Titans, стало возможным благодаря частичному финансированию от Федерального министерства экономики и защиты климата Германии. Шаде подчеркнул важность таких программ поддержки для небольших студиЙ, позволяющих им оставаться независимыми в условиях сложной ситуации с финансированием в игровой индустрии.

Вместе с дополнением выйдут цифровые DLC - официальный саундтрек и артбук, содержащие материалы, созданные после релиза базовой игры. Для консольных игроков будет доступно специальное Galactic Edition, включающее EVERSPACE 2 и все дополнения в одном пакете.

Базовая версия EVERSPACE 2 уже доступна на всех платформах по цене $49.99. Новое дополнение обещает значительно расширить игровой мир и предложить поклонникам жанра десятки часов дополнительного контента с полностью озвученным сюжетом на английском и немецком языках. Осталось совсем немного времени до того, как пилоты смогут отправиться покорять новые уголки Cluster 34.