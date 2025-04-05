После противоречивых сообщений осталось неясно, получили ли джойконы Switch 2 датчики Холла для решения проблемы дрейфа стиков.

Во время презентации Nintendo Switch 2 2 апреля компания раскрыла много деталей о новой консоли - размер экрана, цену и точную дату выхода. Также стало известно, что джойконы Switch 2 крепятся магнитами и имеют дополнительный режим работы в качестве компьютерной мыши. Однако вопрос о применении датчиков Холла в аналоговых стиках остался открытым, несмотря на многочисленные предположения и противоречивые сообщения.

Проблема дрейфа стиков хорошо знакома владельцам оригинальной Switch - со временем аналоговые стики начинали работать некорректно, регистрируя ложные движения. Технология датчиков Холла, использующая магнитные поля вместо физического контакта, могла бы решить эту проблему. Хотя некоторые СМИ, включая NY Times Wirecutter, первоначально сообщали о наличии этой технологии в Switch 2, позже выяснилось, что это было лишь предположение.

Представители Nintendo во время интервью лишь отметили, что стики в новых джойконах стали больше, долговечнее и работают плавнее, но не подтвердили использование датчиков Холла. Утечка информации от надежного источника NextHandheld в январе указывала на наличие этой технологии, однако в официальных характеристиках Pro-контроллера Switch 2 о ней не упоминается.

Ситуация остается неясной, но в ближайшие недели, когда журналисты и участники мероприятий Nintendo Switch 2 Experience получат больше времени с консолью, вероятно, появится окончательное подтверждение или опровержение этой информации.