Honor анонсировала 400 Lite с мощной камерой на 108 Мп, ярким AMOLED-экраном и защитой от брызг воды.

Honor официально представила новый среднебюджетный смартфон 400 Lite, который выделяется интересными характеристиками. Устройство получило современный дизайн с плоскими рамками, каплевидным вырезом под фронтальную камеру и необычным треугольным модулем основной камеры. При толщине всего 7,3 мм и весе 170 грамм смартфон выглядит стильно и удобно лежит в руке. Производитель заявляет защиту по стандарту IP65, что означает устойчивость к брызгам воды, но не полную водонепроницаемость. При этом компания утверждает, что аппарат можно использовать для подводной съемки.

Главной особенностью Honor 400 Lite стал 6,7-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и рекордной пиковой яркостью 3500 нит в HDR-режиме. Разрешение экрана составляет 2412×1080 пикселей. Дизайн фронтальной камеры с вырезом в виде капли напоминает решения Apple в iPhone 16, но здесь установлена 16-мегапиксельная камера с диафрагмой f/2.45 и светодиодной вспышкой для селфи в темноте. Основная камера представлена 108-мегапиксельным сенсором с диафрагмой f/1.75 и дополнительным 5-мегапиксельным датчиком глубины резкости.

Аппаратная платформа включает 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища. Смартфон получил аккумулятор емкостью 5230 мАч с поддержкой быстрой зарядки 35 Вт, но без беспроводной зарядки. Устройство работает на оболочке MagicOS 9.0, основанной на Android 15, хотя точный срок поддержки обновлений пока не ясен.

Honor уже разместила информацию о 400 Lite на своем глобальном сайте, но пока не раскрыла цену и точные сроки выхода. По предварительным данным, смартфон будет стоить около 350 евро. Вероятность его появления на американском рынке крайне мала, что характерно для многих продуктов компании.