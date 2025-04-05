Компания Grand Seiko выпустила модель SBGW323 Kiri с циферблатом в оттенках кири и защитой от воды на глубине до 100 метров.

Японский часовой дом Grand Seiko представил новую механическую модель SBGW323 Kiri, которая продолжает легендарную линейку 44GS. Часы выполнены в классическом дизайне 1967 года, но получили современную интерпретацию с фиолетовым циферблатом, вдохновленным цветами кири с горы Ивате на северо-восточном побережье Хонсю. Корпус из нержавеющей стали диаметром 36,5 мм и толщиной 11,6 мм сочетает в себе элегантность и практичность, включая водонепроницаемость до 100 метров.

Главной особенностью модели стал уникальный текстурированный циферблат с узором горы Ивате, выполненный в нежном фиолетовом оттенке. Часы сознательно лишены каких-либо усложнений, сохранив только часовую, минутную и секундную стрелки, что подчеркивает их принадлежность к категории классических dress-watch. За точность хода отвечает механизм с ручным заводом Caliber 9S64, обеспечивающий запас хода 72 часа и точность +5/-3 секунды в сутки.

Модель оснащена сапфировым стеклом с куполообразной формой и стальной задней крышкой с фирменным изображением льва. Браслет из нержавеющей стали с складной застежкой и кнопочным механизмом дополняет элегантный облик часов. Устойчивость к магнитным полям до 4800 А/м делает эту модель практичным выбором для повседневного ношения.

Цена новинки составляет 5600 долларов или 6000 евро. Часы поступят в продажу в мае 2025 года через фирменные бутики Grand Seiko и авторизованных дилеров по всему миру.