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ddr22
Audio-Technica выпустила лимитированные беспроводные наушники в стиле Star Wars
Компания Audio-Technica представила эксклюзивные беспроводные наушники с тематикой Star Wars и уникальными звуковыми эффектами персонажей

Audio-Technica совместно с Disney и Lucasfilm создала специальную серию беспроводных наушников, вдохновленную вселенной Star Wars. Коллекция включает четыре модели, посвященные ключевым персонажам саги: Мандалорцу, Грогу, Дарту Вейдеру и R2-D2. Каждая пара наушников не только стилизована под своего героя, но и оснащена уникальными звуковыми эффектами, характерными для этих персонажей.  

Особенностью новинки стала технология Magnetic Switch, позволяющая соединять наушники с помощью встроенных магнитов для экономии заряда. Устройства обеспечивают до 65 часов автономной работы — 25 часов от самих наушников и дополнительные 40 часов от кейса. Звуковое оборудование включает эксклюзивные 9-миллиметровые динамики, разработанные специально для этой модели, которые обещают чистый звук с глубокими басами.  

Президент Audio-Technica U.S. Манабу Аоки отметил, что компания рада объединить свои аудиотехнологии с легендарной вселенной Star Wars. По его словам, эти наушники позволят поклонникам погрузиться в атмосферу любимых персонажей.

Лимитированная серия ATH-CKS50TW2 Star Wars Edition уже поступила в продажу по рекомендованной цене 179 долларов США. Наушники будут доступны только ограниченное время, пока не закончатся запасы. Подробнее о продукте можно узнать на официальном сайте Audio-Technica. Это предложение наверняка заинтересует как фанатов саги, так и ценителей качественного звука.

#audio-technica
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