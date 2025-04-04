Компания Intel представила бета-версию драйверов 101.6732 для видеокарт Arc с улучшением производительности в The Last of Us Part II и Call of Duty

Intel выпустила новую бета-версию графических драйверов 101.6732 для своих видеокарт серии Arc. Основные улучшения коснулись оптимизации для недавно вышедшей The Last of Us Part II Remastered, а также повышения производительности в Call of Duty: Black Ops 6 — при разрешении 1080p и сбалансированных настройках игра стала работать на 15% быстрее.

Среди исправленных проблем — низкая производительность в Returnal на дискретных видеокартах Arc серий A и B, графические артефакты в Plants vs. Zombies GOTY Edition в оконном режиме, а также случайные вылеты Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered. Для интегрированной графики Core Ultra Series 2 исправлен краш при запуске FragPunk.

Однако некоторые проблемы остались нерешенными. В Marvel's Spider-Man 2 возможны вылеты при загрузке, в Call of Duty: Black Ops 6 наблюдается мерцание в отдельных сценах, а Returnal может аварийно завершаться при включенном трассировке лучей. Также есть проблемы с работой профессиональных приложений вроде Topaz Labs Photo AI и Adobe Lightroom Classic.

Компания Intel продолжает активно поддерживать свои видеокарты, регулярно выпуская обновления драйверов. Новая версия доступна для загрузки на официальном сайте. Пользователям, которые столкнулись с перечисленными проблемами, рекомендуется установить это обновление, чтобы повысить стабильность и производительность в современных играх.