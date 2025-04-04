В Marvel Rivals представили второй сезон Hellfire Gala с новым персонажем Эммой Фрост, картами Кракоа и первыми балансными изменениями

Разработчики Marvel Rivals от NetEase Games раскрыли детали второго сезона под названием Hellfire Gala, который стартует 11 апреля 2025 года. Главным нововведением станет появление Эммы Фрост из Людей Икс в качестве игрового персонажа класса Vanguard, а также Ультрона, который устроит хаос на балу, организованном Фрост в мутантской нации Кракоа. Именно это место станет основой для новых карт, которые обещают сочетать ботанические пейзажи и фейерверки.

Помимо новых персонажей и локаций, во втором сезоне появятся еженедельные миссии в дополнение к уже существующим ежедневным заданиям. Это должно разнообразить игровой процесс в течение трех месяцев, которые продлится сезон. При этом разработчики объявили, что начиная с третьего сезона продолжительность каждого сезона сократится до двух месяцев, а новые персонажи будут выходить ежемесячно.

Особого внимания заслуживают первые серьезные изменения в балансе игры — NetEase планирует скорректировать или убрать некоторые комбинированные способности команд.