Разработчики Marvel Rivals от NetEase Games раскрыли детали второго сезона под названием Hellfire Gala, который стартует 11 апреля 2025 года. Главным нововведением станет появление Эммы Фрост из Людей Икс в качестве игрового персонажа класса Vanguard, а также Ультрона, который устроит хаос на балу, организованном Фрост в мутантской нации Кракоа. Именно это место станет основой для новых карт, которые обещают сочетать ботанические пейзажи и фейерверки.
Помимо новых персонажей и локаций, во втором сезоне появятся еженедельные миссии в дополнение к уже существующим ежедневным заданиям. Это должно разнообразить игровой процесс в течение трех месяцев, которые продлится сезон. При этом разработчики объявили, что начиная с третьего сезона продолжительность каждого сезона сократится до двух месяцев, а новые персонажи будут выходить ежемесячно.
Особого внимания заслуживают первые серьезные изменения в балансе игры — NetEase планирует скорректировать или убрать некоторые комбинированные способности команд.