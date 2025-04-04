Компания Sony анонсировала новые звуковые системы Bravia Theatre Bar 6 и Theatre System 6 мощностью до 1000W с поддержкой Dolby Atmos и беспроводным подключением

Sony расширила свою линейку аудиотехники, представив две новые звуковые системы — Bravia Theatre Bar 6 и Bravia Theatre System 6. Обе модели поддерживают технологию Dolby Atmos, но предлагают разные конфигурации и возможности.

Bravia Theatre Bar 6 представляет собой 37-дюймовую саундбар с выходной мощностью 350 Вт, которая работает в паре с беспроводным сабвуфером, формируя систему 3.1.2 каналов. В конструкции предусмотрены три фронтальных динамика и два направленных вверх излучателя для создания эффекта объемного звучания.

Более продвинутая система Theatre System 6 отличается чуть более компактной саундбарой без верхних излучателей, но компенсирует это более мощным сабвуфером и двумя дополнительными беспроводными колонками для окружения. Общая мощность этой системы достигает впечатляющих 1000 Вт.

Обе модели поддерживают подключение через HDMI eARC и беспроводную передачу музыки по Bluetooth 5.3. Управлять системами можно через специальное мобильное приложение, а владельцы совместимых телевизоров Sony (например, нового Bravia 8 II) получают возможность контроля звука прямо с пульта ТВ.



Ожидается, что Bravia Theatre Bar 6 поступит в продажу по цене около 499 евро, а Theatre System 6 будет стоить 599 евро. Информация о ценах для американского рынка пока не раскрывается.