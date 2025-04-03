Компания Sony анонсировала новый флагманский телевизор Bravia 8 II с QD-OLED панелью, который стал на 25-50% ярче предыдущих моделей

Sony официально представила свой новый флагманский OLED-телевизор Bravia 8 II, который пришел на смену не только прошлогодней модели Bravia 8, но и более ранней A95L 2023 года. Главным преимуществом новинки стала обновленная QD-OLED панель, обеспечивающая на 25-50% более высокую яркость по сравнению с предшественниками. Это значительное достижение для OLED-технологии, которая традиционно уступала LED-телевизорам по этому параметру.

Особого внимания заслуживают новые Studio Calibrated режимы, разработанные совместно с ведущими стриминговыми сервисами. Эти предустановки позволяют добиться цветопередачи, максимально приближенной к эталонным мониторам Sony, что особенно актуально для контента с собственного сервиса Sony Pictures Core. Телевизор работает на платформе Google TV, поддерживает все популярные приложения для потокового вещания, а также технологии Google Cast и Apple AirPlay 2.

Bravia 8 II создавался с учетом потребностей геймеров и обладает полной совместимостью с PlayStation 5. Он автоматически активирует игровой режим, подстраивает настройки изображения под жанр игры и синхронизирует HDR-параметры консоли с возможностями телевизора. Среди других ключевых особенностей — поддержка Dolby Vision HDR, HDMI 2.1 для игр в 4K/120fps и фирменная технология Acoustic Surface Audio+, использующая вибрации OLED-панели для воспроизведения звука.

Телевизор будет доступен в двух диагоналях — 55 и 65 дюймов. Ориентировочная стартовая цена в США превысит 2500 долларов, хотя официальная стоимость пока не объявлена. По словам представителей Sony, Bravia 8 II должен установить новые стандарты качества изображения в премиальном сегменте и предложить по-настоящему кинематографический опыт просмотра в домашних условиях.



