Энтузиасты создали неофициальный порт Infinity Blade II для Windows с поддержкой высоких разрешений, повышенной частоты кадров и возможностью переноса сохранений с iOS

Знаменитая мобильная игра Infinity Blade II, которая долгое время была недоступна для игроков, получила вторую жизнь благодаря усилиям энтузиастов. Неофициальный порт позволяет запускать эту культовую RPG на современных компьютерах под управлением Windows, причем с рядом значительных улучшений по сравнению с оригинальной iOS-версией.

Разработчики порта добавили специальный лаунчер с настройками графики, включая возможность увеличения разрешения и частоты кадров, включения вертикальной синхронизации, а также управления динамическими тенями и световыми лучами. Особого внимания заслуживает система переноса сохранений — игроки могут продолжить свое прохождение с того места, где остановились на мобильном устройстве. Кроме того, реализована поддержка консольных команд для отладки, включая свободное управление камерой и изменение игровых параметров.



Важно отметить, что этот проект не имеет отношения к оригинальным разработчикам из chAIR Entertainment и создан исключительно в целях сохранения игрового наследия. Infinity Blade и ее сиквелы были удалены из App Store в 2018 году, а в 2020-м окончательно пропали из цифровых магазинов, даже для тех, кто ранее приобрел эти игры.



Это уже второй порт из серии — в прошлом году аналогичным образом на ПК была перенесена первая часть. Сообщество надеется, что в ближайшем будущем появится и порт третьей части трилогии. Все желающие могут ознакомиться с проектом и скачать порт через Archive.org, где также доступна подробная инструкция по установке и настройке игры.