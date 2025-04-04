Компания Lexar представила microSD Express карту PLAY PRO объемом 1 ТБ с рекордной скоростью чтения/записи для геймеров

Lexar выпустил первую в мире microSD Express карту объемом 1 ТБ. Новинка под названием PLAY PRO microSDXC Express Card построена на стандарте SD Express, сочетающем интерфейсы PCI Express 3.0 и NVMe 1.3, что обеспечивает беспрецедентную производительность для портативных игровых устройств.



Карта демонстрирует впечатляющие скоростные показатели — до 900 МБ/с при чтении и 600 МБ/с при записи данных. Такая скорость значительно сокращает время загрузки игр и ускоряет загрузку контента. При этом объем в 1 ТБ позволяет хранить множество современных AAA-игр. Важно отметить, что карта сохраняет обратную совместимость с устройствами, поддерживающими стандарты UHS-I и UHS-II, хотя и работает в таком случае на скоростях UHS-I.

Продукт сопровождается пожизненной гарантией и доступом к фирменному инструменту Lexar Recovery Tool для восстановления случайно удаленных файлов. PLAY PRO microSDXC Express Card уже доступна в трех вариантах: 1 ТБ за $199.99, 512 ГБ за $99.99 и 256 ГБ за $49.99. Особый интерес новинка представляет для владельцев Nintendo Switch 2 и других современных портативных игровых систем, которым важны как объем памяти, так и скорость работы.



