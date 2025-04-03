Во время презентации Nintendo Switch 2 представили STARSEEKER — мультиплатформенный космический симулятор от разработчиков Astroneer с выходом в 2026 году

Во время презентации Nintendo Switch 2 состоялся анонс новой космической игры STARSEEKER: Astroneer Expeditions от студии System Era Softworks. Проект, запланированный к выходу в 2026 году на нескольких платформах, предложит игрокам многопользовательские исследовательские экспедиции в глубоком космосе. Действие происходит в той же вселенной, что и Astroneer, но это совершенно самостоятельный проект, а не прямое продолжение.

Игроки смогут объединяться в экипажи космической станции ESS Starseeker, чтобы совместно выполнять масштабные задачи в различных звездных системах. Разработчики подчеркивают, что STARSEEKER сделает акцент на кооперативном геймплее и использовании передовых технологий. Уже сейчас поклонники могут присоединиться к Discord-сообществу игры, чтобы получить доступ к бета-тестированию, когда оно станет доступным.

При этом студия заверила, что оригинальный Astroneer продолжает активно развиваться. В ближайших планах — летнее обновление, а затем более масштабный контентный апдейт осенью. Разработчики пообещали, что игра получит поддержку в течение нескольких лет, а команда даже расширяется для реализации амбициозных планов. Подробности о настоящем сиквеле Astroneer 2 обещают раскрыть позже в этом году.





