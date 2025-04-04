Британский ритейлер Overclockers UK открыл предзаказ на видеокарты Acer Radeon RX 9070 XT с повышенными ценами, флагманская модель Predator BiFrost стоит £780

В Великобритании начался предзаказ новых видеокарт Acer на архитектуре RDNA 4 — Predator BiFrost и Nitro Radeon RX 9070 XT. Местный ритейлер Overclockers UK установил цены, которые оказались выше ожидаемых: базовая модель Nitro RX 9070 XT OC доступна за £749.99, а топовая версия Predator BiFrost оценивается в £779.99. Это на £20-30 дороже, чем у некоторых конкурентов, например, ASRock Radeon RX 9070 XT Taichi OC, которая изначально стоила £700.

Acer представила свои видеокарты две недели назад, войдя в число последних партнеров AMD, выпустивших решения на RDNA 4. Особенностью моделей Predator BiFrost и Nitro RX 9070 XT стала заявленная частота boost-режима до 3100 МГц, что ставит их в один ряд с другими премиальными кастомными вариантами. Однако, несмотря на качественные материалы (алюминиевые задние панели, продвинутые системы охлаждения), их стоимость оказалась выше аналогов.

Overclockers UK столкнулся с высоким спросом в первый же день продаж. Это привело к подорожанию даже тех моделей, которые изначально были дешевле. Например, флагманская карта GIGABYTE AORUS RX 9070 XT ELITE с аналогичными характеристиками теперь оценивается почти в £800.

Пока неясно, насколько оправданы такие цены в сравнении с конкурентами. Acer традиционно не отправляет образцы для независимых тестов, включая обзоры TechPowerUp, поэтому точные данные о реальной производительности и эффективности охлаждения этих карт появятся только после релиза. Пользователям, планирующим апгрейд, стоит внимательно изучить альтернативы перед покупкой, особенно учитывая текущие ценовые колебания на рынке.

Предзаказ уже открыт, но учитывая динамику цен и историю поставок, окончательная стоимость видеокарт к моменту полноценного выхода может еще измениться. Возможно, Acer пересмотрит свою стратегию, если спрос окажется ниже ожидаемого из-за высокой наценки.