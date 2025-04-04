Компании AMD и ASRock выяснили, что старые версии BIOS могут мешать запуску Ryzen 7 9800X3D, и рекомендуют пользователям обновление прошивки

После выхода процессора AMD Ryzen 7 9800X3D в социальных сетях начали появляться сообщения о проблемах с запуском системы, особенно на материнских платах ASRock серии AM5. Компании AMD и ASRock совместно изучили эту ситуацию и пришли к выводу, что основной причиной сбоев являются устаревшие версии BIOS. В официальном заявлении AMD рекомендует всем пользователям обновить прошивку материнской платы до последней доступной версии, что должно решить проблему с загрузкой системы.

Однако есть случаи, когда процессор выходит из строя с видимыми повреждениями — в таких ситуациях обновление BIOS не поможет. Специалисты отмечают, что подобные инциденты могут быть вызваны различными факторами, включая попадание мусора в сокет или ошибки при установке процессора. Хотя количество жалоб кажется значительным, на самом деле оно составляет лишь крошечную долю от общего числа работающих систем на базе Ryzen 7 9800X3D.

Большинство проблем было зафиксировано на материнских платах ASRock 800 серии. Представители ASRock подчеркивают, что сами платы не являются причиной выхода процессоров из строя. В случаях, когда обновление BIOS не помогает решить проблему с запуском, AMD советует обращаться в службу поддержки для возможной замены процессора по гарантии.



Стоит отметить, что аналогичные единичные случаи начали появляться и с другими процессорами линейки, такими как Ryzen 9 9950X3D, но их количество пока минимально. Эксперты рекомендуют всем владельцам Ryzen 7 9800X3D на платформах ASRock в профилактических целях проверить и при необходимости обновить BIOS, даже если система работает стабильно. Это простое действие может предотвратить потенциальные проблемы в будущем.



Для тех, кто столкнулся с невозможностью загрузки системы, первым шагом должно стать именно обновление прошивки. Если же на процессоре видны следы перегрева или другие повреждения, необходимо сразу обращаться в сервисный центр. Компании продолжают мониторить ситуацию и работать над устранением всех возможных причин нестабильной работы новых процессоров.