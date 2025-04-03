Компания Motorola выпустила среднебюджетный Edge 60 Fusion с улучшенной батареей и поддержкой трех крупных обновлений Android

Motorola официально представила первый смартфон новой серии Edge 60 — модель Fusion, которая пришла на смену популярному Edge 50 Fusion. Новинка получила значительные обновления по сравнению с предшественником, включая новый процессор MediaTek Dimensity 7400, увеличенную батарею и необычный дизайн с текстурой, имитирующей холст или кожу в зависимости от цвета. Производитель обещает три крупных обновления Android (до версии 18) и четыре года обновлений безопасности.

Смартфон сохранил 6,67-дюймовый pOLED-экран с четырехсторонним изгибом и разрешением 2712×1220 пикселей, хотя частота обновления снизилась со 144 Гц до 120 Гц. Зато пиковая яркость осталась впечатляющей — 4500 нит. В зависимости от региона батарея будет либо 5200 мАч (для Великобритании), либо 5500 мАч с поддержкой 68-ваттной зарядки. Основная камера использует 50-мегапиксельный сенсор Sony Lytia 700C с оптической стабилизацией и дополнена 13-мегапиксельным ультраширокоугольным модулем.

Среди новых функций — множество ИИ-инструментов, включая удаление объектов из фото, генерацию изображений по текстовому описанию, расшифровку аудио и другие. Корпус стал немного толще (8,2 мм против 7,9 мм у предшественника), но сохранил эргономичность при весе около 180 грамм.

Устройство уже доступно для заказа на официальном сайте Motorola по цене 299 фунтов стерлингов в трех вариантах оформления: amazonite с эффектом холста, а также zephyr и slipstream с имитацией кожи.