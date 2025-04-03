Maingear обновила флагманскую серию MG-1 новыми процессорами и видеокартами

Компания Maingear обновила свою флагманскую линейку готовых игровых компьютеров MG-1, добавив поддержку новейших компонентов от AMD, Intel и Nvidia. Теперь в конфигураторе доступны процессоры Ryzen 9000 серии, включая топовую модель Ryzen 9 9950X3D, а также чипы Intel Core Ultra Series 2, начиная от Core Ultra 5 245K и заканчивая Core Ultra 9 285K. Что касается видеокарт, выбор простирается от GeForce RTX 5070 до флагманской RTX 5090, для которой предусмотрен мощный блок питания на 1200 Вт.

Цены на обновлённые системы начинаются от 2000 долларов за базовые конфигурации и достигают 6000 долларов за максимально возможную сборку. Внешний дизайн корпусов остался прежним, сохранив фирменную особенность — сменные магнитные панели с LED-подсветкой, позволяющие владельцам персонализировать внешний вид своего ПК.

Maingear отмечает, что аналогичные варианты процессоров вскоре появятся и в других сериях компьютеров компании, таких как North, Zero и Rush. Однако флагманская линейка MG-1 традиционно первой получает все значимые аппаратные обновления, которые только потом распространяются на более доступные модели.

Стоит отметить, что готовые системы Maingear в настоящее время представляют собой один из самых простых способов заполучить новейшие видеокарты GeForce RTX 50 серии, которые по отдельности практически невозможно найти по рекомендованным ценам.