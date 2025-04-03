Компания AOC выпустила премиальные игровые мониторы Agon Pro AG246FK6 и AG276UZD, которые сначала поступят в Китае, а затем выйдут на глобальные рынки

AOC анонсировала два новых флагманских игровых монитора из линейки Agon Pro — AG246FK6 и AG276UZD, которые стали одними из самых дорогих моделей компании в этом году. Пока устройства доступны исключительно на китайском рынке через площадку JD.com, но производитель подтвердил планы по глобальному релизу уже в этом году. Подобная схема распространения использовалась ранее для модели Agon Pro AG276QZD2, которая со временем появилась в международной продаже.

Ценники на новинки в Китае установлены на уровне 6499 юаней (около 894 долларов) для AG246FK6 и 7499 юаней (примерно 1032 доллара) для AG276UZD. По данным источника Club386, европейский релиз AG276UZD запланирован на 25 мая с ценником в 899 евро (около 971 доллара), что несколько ниже китайской стоимости с учётом курсовой разницы. Модель AG246FK6 появится в Европе чуть позже — через пару месяцев за 699 евро (примерно 754 доллара), хотя точная дата её выхода пока не называется.

Обе новинки продолжают стратегию AOC по продвижению премиальных игровых мониторов под брендом Agon Pro. Компания традиционно делает ставку на высокие технические характеристики, хотя полные спецификации в данном анонсе не раскрываются. Известно лишь, что модели позиционируются как топовые решения для требовательных геймеров.