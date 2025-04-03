Компания ZTE представила Nubia Z70S Ultra Photographer Edition с новой 35-мм камерой пятого поколения

ZTE продолжает свою традицию обновлять флагманские смартфоны линейки Nubia примерно каждые полгода. После выхода Nubia Z60 Ultra в декабре 2023 года и его обновлённой версии Leading Version в июле прошлого года, теперь настала очередь модели Z70 Ultra. Этот смартфон появился в Китае 21 ноября, а всего через пять дней стал доступен глобально, но компания пока не спешит раскрывать все детали обновления.

Недавно ZTE намекнула на скорый выход Nubia Z70S Ultra Photographer Edition, который заменит текущую модель Z70 Ultra. Хотя точная дата релиза пока не называется, ожидается, что презентация состоится уже в этом месяце. Главной особенностью новой версии станет обновлённая 35-миллиметровая камера, которую производитель называет «оптикой пятого поколения высокого разрешения». Это обещает улучшения в качестве фотосъёмки, особенно для любителей профессиональной фотографии.

Пока других технических характеристик ZTE не раскрывает, но аналитики предполагают, что смартфон получит процессор SM8750-AC, известный как Snapdragon 8 Elite Leading Version. Это позволит чётко отделить новинку от текущей модели Z70 Ultra. Интересно, что ещё в октябре известный инсайдер Digital Chat Station предсказывал появление устройств с этим чипом начиная с апреля, что совпадает с текущими планами ZTE.

Этот анонс продолжает стратегию ZTE по регулярному обновлению своих флагманов, предлагая пользователям улучшенные версии популярных устройств. Особый акцент на фотографические возможности характерен для линейки Nubia, которая всегда позиционировалась как выбор для любителей мобильной фотографии. Остаётся дождаться официальных подробностей о камерах, процессоре и других характеристиках новинки, чтобы понять, насколько существенным окажется это обновление по сравнению с текущей моделью.