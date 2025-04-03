По данным внутренних источников, в Battlefield 7 разрабатывают масштабный режим Gauntlet с динамичными заданиями и зональной картой

В сети появились новые подробности о предстоящей Battlefield 7, касающиеся не только давно обсуждаемого королевского сражения, но и совершенно нового режима под кодовым названием Gauntlet. Информация была обнаружена в файлах тестового клиента Battlefield Labs и опубликована на Reddit. Судя по всему, это будет масштабный песочный режим, использующий ту же карту, что и battle royale, но с совершенно другим подходом к геймплею.

Режим Gauntlet предлагает динамичные задания, меняющиеся от раунда к раунду, и поддерживает различные форматы игры — соло, дуэтом, трио или отрядом до четырёх игроков. Карта будет разделена на несколько зон, включая городской район, место крушения, военную базу и порт. В каждом раунде несколько команд сражаются за выход в следующий этап, что добавляет элемент напряжённой соревновательности. Разработчики вдохновлялись такими играми, как Call of Duty Warzone и Escape from Tarkov, но сделали ставку на большее разнообразие задач и чёткую раундовую структуру.

Реакция сообщества на Reddit оказалась неоднозначной. Одни игроки воодушевлены перспективой тактически насыщенного режима с большим количеством вариантов действий. Другие же скептически относятся к этой затее, напоминая о провале режима Hazard Zone в Battlefield 2042. Некоторые выражают опасения, что серия Battlefield слишком уж активно заимствует элементы у Call of Duty, теряя свою идентичность.

Пока остаётся неясным, войдёт ли Gauntlet в финальную версию Battlefield 7 и насколько хорошо он будет принят игроками. Ожидается, что игра выйдет в четвёртом квартале 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Если разработчикам удастся реализовать задуманное, этот режим действительно может стать самым вариативным и необычным в истории серии.