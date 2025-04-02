Компания XPG совместно с GIGABYTE побила мировой рекорд разгона DDR5 памяти LANCER RGB, достигнув скорости 12762 МТ/с с использованием жидкого азота

XPG, игровое подразделение ADATA Technology, объявила о новом мировом рекорде в разгоне оперативной памяти. В сотрудничестве с GIGABYTE им удалось разогнать модули LANCER RGB DDR5 до невероятных 12762 МТ/с, используя систему охлаждения жидким азотом. Этот результат был официально подтверждён платформой HWBOT, специализирующейся на проверке рекордов в области оверклокинга.

Рекордный результат был достигнут известным оверклокером HiCookie из GIGABYTE. Для эксперимента использовалась материнская плата Z890 AORUS TACHYON ICE, специально разработанная для экстремального разгона, вместе с процессором Intel Core Ultra 9 285K. Оптимизированная конструкция печатной платы памяти XPG LANCER RGB и передовые технологии управления интегральными схемами позволили модулям сохранять стабильность даже в экстремальных условиях охлаждения жидким азотом.

Особую роль в этом достижении сыграло использование искусственного интеллекта. GIGABYTE применяла технологии машинного обучения при разработке материнской платы, что позволило точно определять ключевые параметры для максимальной производительности.

Модули памяти XPG LANCER RGB DDR5 изначально создавались для геймеров и энтузиастов разгона. Они оснащены качественными чипами PMIC для управления питанием и поддерживают технологию коррекции ошибок ECC. Доступные в вариантах от 16 до 48 ГБ с частотами от 6000 до 8000 МТ/с, эти модули поддерживают профили Intel XMP 3.0 и AMD EXPO для лёгкого разгона. Дополнительным преимуществом стала RGB-подсветка с возможностью настройки через фирменное ПО XPG.





