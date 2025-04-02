Южнокорейская компания EMTEK представила видеокарту GeForce RTX 5070 MIRACLE WHITE D7 с 12 ГБ памяти и системой охлаждения с тремя вентиляторами

Южнокорейский производитель EMTEK выпустил новую видеокарту GeForce RTX 5070 MIRACLE WHITE D7 с 12 ГБ памяти, которая уже появилась в продаже на местном рынке. Как сообщают источники, карта основана на чипе Blackwell GB205 и соответствует референсным спецификациям NVIDIA. Ее охлаждающая система с тремя вентиляторами имеет длину 329 мм и выглядит более компактной по сравнению с решениями для старших моделей линейки, которые занимают 2.5 слота.

Карта получила двойную систему BIOS, позволяющую переключаться между режимами Cooling и Silent с технологией 0-db, когда вентиляторы отключаются при низкой нагрузке. На корпусе также расположен физический переключатель для управления подсветкой Auto ARGB. Более дорогие модели серии MIRACLE WHITE D7, такие как RTX 5080 и RTX 5070 Ti, оснащены продвинутой системой освещения с управлением через Windows 11 по USB-C.

Согласно данным ценового агрегатора Danawa, самая низкая цена на RTX 5070 MIRACLE WHITE D7 составляет около 1 030 000 вон (примерно $700). Продукты EMTEK доступны исключительно в Южной Корее, поэтому они редко попадают в поле зрения западных технических изданий. Интересно, что компания также выступает региональным дистрибьютором видеокарт PALIT и Sapphire.

Эксперты отмечают, что EMTEK продолжает стратегию вывода на рынок белых видеокарт, начатую еще с моделями RTX 5080.