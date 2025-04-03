Компания Lightmatter анонсировала революционный фотонный суперчип Passage M1000 для ИИ-инфраструктуры с пропускной способностью 114 Тбит/с и поддержкой 256 оптических волокон

Компания Lightmatter, являющаяся лидером в области фотонных суперкомпьютеров, представила революционный продукт - фотонный суперчип Passage M1000. Это трехмерный фотонный чип нового поколения, предназначенный для XPU и коммутаторов следующего поколения. Главной особенностью новинки стала рекордная пропускная способность в 114 Тбит/с. Размеры эталонной платформы превышают 4000 квадратных миллиметров, что позволяет создавать крупнейшие в мире чиплетные комплексы в 3D-корпусе с возможностью подключения тысяч GPU. Традиционные чиплетные решения сталкиваются с ограничениями пропускной способности из-за электрических соединений, расположенных только по краям чипов. Passage M1000 преодолевает это ограничение благодаря технологии, позволяющей размещать электрооптические входы/выходы практически в любой точке поверхности чипа. Это стало возможным благодаря масштабируемой сети перепрограммируемых волноводов, передающих оптические сигналы с волновым мультиплексированием по всей площади чипа. Уникальная конструкция поддерживает подключение 256 оптических волокон, обеспечивая на порядок большую пропускную способность в более компактном корпусе по сравнению с традиционными решениями Co-Packaged Optics.

Для производства нового чипа Lightmatter тесно сотрудничала с ведущими промышленными партнерами, включая GlobalFoundries и Amkor. Passage M1000 использует платформу GF Fotonix, которая обеспечивает бесшовную интеграцию фотонных компонентов с высокопроизводительной CMOS-логикой на одном кристалле. Как отметил генеральный директор Lightmatter Ник Харрис, этот прорыв в фотонных технологиях и полупроводниковой упаковке опережает отраслевые прогнозы на несколько лет.



