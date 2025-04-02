Студия Arrowhead Games отметила неожиданную творческую свободу при работе с Sony над Helldivers 2 и вдохновилась успешным возвращением No Man's Sky

Разработчики успешного кооперативного шутера Helldivers 2 из студии Arrowhead Games поделились неожиданными подробностями сотрудничества с Sony. Генеральный директор студии Шамс Джорджани признался, что был приятно удивлен подходом PlayStation, который предоставил команде полную творческую свободу, несмотря на финансирование проекта. Это особенно впечатлило Джорджани, имеющего 12-летний опыт работы в издательском бизнесе Paradox, где обычно издатели активно вмешиваются в процесс разработки.

Игра пережила непростой период летом 2024 года, когда ее пользовательский рейтинг на Steam упал до 19% из-за скандала с обязательной привязкой учетной записи PlayStation на PC. Разработчики вдохновились примером No Man's Sky, которая смогла восстановить репутацию после провального старта. Arrowhead реализовала 60-дневный план улучшений, что позволило поднять рейтинг до 94% положительных отзывов к сентябрю.



Несмотря на отдельные ошибки, представитель студии высоко оценил партнерство с Sony, подчеркнув, что без поддержки PlayStation проект просто не существовал бы.