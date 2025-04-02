Компания Samsung первой среди крупных производителей применила твердотельные аккумуляторы в умных кольцах и беспроводных наушниках, но пока отказалась от их использования в смартфонах

Samsung приняла решение начать использовать твердотельные аккумуляторы в своих носимых устройствах, начиная с четвертого квартала 2025 года. Первым устройством с новой технологией станет умное кольцо Galaxy Ring, за которым последуют беспроводные наушники в 2026 году и умные часы в 2027. Однако в смартфонах компания пока не планирует применять эту инновацию.

Твердотельные аккумуляторы обладают рядом преимуществ по сравнению с традиционными литий-ионными батареями. Они обеспечивают более высокую плотность энергии, что увеличивает время автономной работы. Кроме того, такие аккумуляторы безопаснее — их можно резать на части без риска возгорания, а также придавать им нестандартную форму.



Причина отказа от использования твердотельных аккумуляторов в смартфонах кроется в их высокой стоимости производства. Для устройств с большим энергопотреблением, таких как флагманские телефоны, переход на новую технологию пока экономически нецелесообразен. Вместо этого Samsung рассматривает возможность применения кремний-углеродных аккумуляторов, которые уже используют китайские конкуренты компании.



По слухам, кремний-углеродные батареи могут позволить оснастить будущий Galaxy S26 Ultra аккумулятором емкостью 7000 мАч без увеличения толщины корпуса. Однако эксперты советуют относиться к этой информации с осторожностью, так как подобные заявления звучали и раньше, но до реального внедрения дело пока не дошло.



Решение Samsung начать с носимых устройств выглядит логичным — меньший размер батарей в таких гаджетах делает переход на новую технологию менее затратным. Это позволит компании отработать технологию перед возможным масштабированием на более крупные устройства. Пока же пользователям остается ждать первых реальных отзывов о работе твердотельных аккумуляторов в Galaxy Ring и других устройствах экосистемы Samsung.