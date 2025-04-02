Члены профсоюза ZeniMax Workers United проголосовали за право объявить забастовку после двух лет безрезультатных переговоров с Microsoft о первом контракте

Разработчики игр из студии ZeniMax Media, принадлежащей Microsoft, подавляющим большинством голосов (94%) поддержали возможность объявления забастовки. Это решение стало результатом двухлетних безрезультатных переговоров о заключении первого коллективного договора между профсоюзом ZeniMax Workers United-CWA и руководством компании.

Основные требования сотрудников включают повышение заработной платы, улучшение условий труда, расширение возможностей удаленной работы и гарантии защиты от аутсорсинга. Особое недовольство вызвала политика возврата в офис, которая, по словам тестировщика Закери Армстронга, создает финансовые трудности для сотрудников, вынужденных жить в дорогих городах. Тестировщик Обри Литчфилд добавила, что многие сотрудники откладывают создание семьи из-за финансовой нестабильности.



Microsoft ранее подписала соглашение о нейтралитете с профсоюзом CWA во время покупки Activision Blizzard, пообещав не препятствовать объединению сотрудников. Однако сейчас работники утверждают, что компания не выполняет свои обязательства. Профсоюз, созданный в начале 2023 года, стал первым в игровой индустрии под эгидой Microsoft и одним из крупнейших в США.



Представители профсоюза подчеркивают, что не хотят забастовки, но готовы к ней, если переговоры не приведут к справедливому соглашению. Тестировщик Скайлар Хиннат отметил, что все хотят продолжать работать, но ожидают достойных условий и уважения к своему труду. Решение о начале забастовки теперь находится в руках руководства профсоюза, которое продолжит переговоры с Microsoft.



Эта ситуация отражает растущую тенденцию к объединению работников игровой индустрии для защиты своих прав. Успех или провал переговоров может повлиять на дальнейшее развитие трудовых отношений не только в ZeniMax, но и во всей корпорации Microsoft, а также задать прецедент для других компаний отрасли. Пока же сотрудники надеются, что руководство прислушается к их требованиям до того, как придется прибегать к крайним мерам.