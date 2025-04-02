Компания Ulefone анонсировала защищенный смартфон Armor X32 Pro 5G с ночным видением и 5G-модемом по цене менее $220 на Banggood

Ulefone, известный производитель защищенных смартфонов, готовится выпустить новую модель Armor X32 Pro 5G. Устройство появится в продаже 14 апреля по рекомендованной цене $380, но уже сейчас его можно предзаказать на Banggood всего за $220 без учета доставки.

Смартфон соответствует стандартам защиты IP68 и MIL-STD-810H, что гарантирует устойчивость к воде, пыли и механическим повреждениям. При толщине около 15 мм и весе 283 грамма устройство оснащено процессором MediaTek Dimensity 6300 с поддержкой 5G. Пользователям доступно 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища UFS 2.2, которое можно расширить с помощью microSD-карты.

Экран с диагональю 5,65 дюйма имеет разрешение HD+ (720×1440 пикселей), частоту обновления 90 Гц и пиковую яркость 600 нит. Основная камера на 64 Мп дополнена 25-мегапиксельным сенсором ночного видения. Аккумулятор емкостью 5500 мАч поддерживает 18-ваттную зарядку и может работать как power bank с 5-ваттной обратной зарядкой.