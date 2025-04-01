Появилась новая информация о первых смартфонах на MediaTek Dimensity 9400e от OnePlus и Realme

В индустрии мобильных технологий появились свежие данные о грядущем процессоре MediaTek Dimensity 9400e. Этот чипсет, изначально фигурировавший в утечках как 9350, должен занять промежуточное положение между прошлогодним Dimensity 9300+ и флагманским 9400. По производительности он может составить конкуренцию Snapdragon 8s Gen 4, который ожидается в Redmi Turbo 4 Pro и Xiaomi Civi 5 Pro.

Согласно информации от авторитетного инсайдера Digital Chat Station, первыми производителями, которые получат новый процессор, станут OnePlus и Realme. Ожидается, что эти компании представят свои смартфоны на Dimensity 9400e во второй половине 2025 года. В частности, Realme может выпустить преемника модели Ace 3V, который, помимо мощного чипсета, получит впечатляющие характеристики: аккумулятор емкостью 7000 мАч и дисплей с разрешением 1.5K.

Эксперты отмечают, что выход 9400e свидетельствует о стратегии MediaTek по расширению линейки флагманских процессоров. Компания стремится предложить более гибкие решения для производителей, позволяя им создавать устройства с разным балансом цены и производительности. При этом новый чипсет должен обеспечить уровень производительности, близкий к топовым моделям.