Появилась новая информация о Ghost of Yotei — разработчики раскрыли детали сюжета, игрового процесса и локаций на обновленной странице игры

Компания Sucker Punch и Sony поделились новыми подробностями о предстоящей игре Ghost of Yotei, обновив официальную страницу проекта на сайте PlayStation. Игра, являющаяся духовным продолжением Ghost of Tsushima, переносит действие на остров Хоккайдо в начале периода Эдо (1603 год). Главной героиней стала Ацу, чья жизнь кардинально меняется после того, как ее дом сжигают дотла, что толкает ее на путь мести.

Разработчики подчеркивают, что игроки получат больше свободы в формировании истории Ацу. На сайте упоминается, что способ борьбы, выживания и развития персонажа полностью зависит от выбора игрока. Боковые задания, такие как поимка преступников, будут приносить деньги, необходимые для путешествия. Также в игре появятся новые виды оружия, включая одати, кусаригаму и парные катаны, и усовершенствованные игровые механики.



Окружающий мир Ghost of Yotei обещает быть разнообразным — от бескрайних травянистых равнин, где растительность реагирует на ветер, до заснеженных тундр.



Ghost of Tsushima, предшественница новой игры, стала одним из самых успешных новых IP для PlayStation 4, продав более 2,4 миллиона копий за первые три дня после релиза. Успех проекта был настолько значительным, что Sony уже в марте 2021 года анонсировала экранизацию с режиссером Чад Стахелски, известным по франшизе "Джон Уик".



Точная дата выхода Ghost of Yotei пока не объявлена. Аналитики предполагают, что Sony может ждать подтверждения даты релиза GTA VI, чтобы избежать конкуренции с этим блокбастером. Поклонникам серии остается следить за новостями — разработчики наверняка поделятся дополнительной информацией в ближайшие месяцы.