Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Разработчики игр не рекомендовали драйвер NVIDIA 572.XX для видеокарт RTX 30 и 40 серий
Появилась новая информация о проблемах драйверов NVIDIA — разработчики игр посоветовали не использовать версию 572.XX для видеокарт RTX 30 и 40 серий из-за нестабильности

Недавно выпущенные драйверы NVIDIA версии 572.XX вызвали серьезные проблемы у владельцев видеокарт RTX 30 и 40 серий. Разработчики нескольких новых игр, включая inZoi и The First Berserker: Khazan, официально рекомендовали игрокам не использовать эти драйверы из-за возникающих сбоев, зависаний и падения производительности. Вместо этого они советуют откатиться к более старой версии 566.36, которая вышла в декабре 2024 года.
Проблемы с драйверами 572.XX проявляются по-разному. У некоторых пользователей игры просто вылетают, у других наблюдаются серьезные фризы и просадки FPS. Особенно тревожно то, что эти проблемы затрагивают не только относительно новые RTX 40, но и предыдущее поколение RTX 30. При этом для новейших RTX 50 серии эти же драйверы работают нормально, хотя и содержат другие специфические баги.  
Разработчики игр оказались в сложной ситуации. С одной стороны, они хотят, чтобы игроки получали оптимальный опыт, с другой — не могут повлиять на исправление драйверов. В официальных рекомендациях они четко указали: владельцам RTX 40 и проблемных RTX 30 следует использовать драйвер 566.36, тогда как для RTX 50 подходит только 572.83.  
Ситуация осложняется тем, что NVIDIA пока никак не прокомментировала эти проблемы. Компания не выпустила исправлений и даже не признала существование неполадок. Это вызывает разочарование среди геймеров, особенно учитывая, что игровой сегмент уже не является приоритетным для NVIDIA — основная прибыль компании сейчас идет от решений для искусственного интеллекта и дата-центров.  

Пока единственным рабочим решением остается откат драйверов. Однако для владельцев RTX 50 серии такой вариант недоступен — старые драйверы просто не поддерживают эти видеокарты. Эксперты советуют следить за обновлениями и надеяться, что NVIDIA все же обратит внимание на проблему и выпустит стабильную версию драйверов для всех поколений своих видеокарт.

#nvidia
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Проект Транскрымской железной дороги признали нецелесообразным
+
На Урале завершат железнодорожный проект, начатый еще при СССР
4
На сегодняшний день известно минимум о 107 вышедших из строя процессорах Ryzen 7 9800X3D
11
В Mindfactory за неделю не купили ни одну видеокарту от Intel, на фоне 835 проданных от AMD и NVIDIA
8
AOC выпускает новый 27-дюймовый игровой монитор Q27G3H с разрешением 2K QHD
+
Обновление One UI 8 повысило производительность Samsung Galaxy S25 до 32%, в сравнении с One UI 7
2
Игроделы советуют владельцам GeForce RTX 30 и 40 отказаться от установки последних драйверов NVIDIA
12
SK hynix окончательно выкупила NAND-бизнес Intel за $8,85 млрд
2
В Зеленограде завершилась разработка российского литографа для работы с 350-нм техпроцессом
10
Игровые студии рекомендуют пользователям RTX 4000 и RTX 3000 не устанавливать драйвер 572.XX
+
Китайская BYD поделилась первыми фотографиями доступного электрического седана e7
+
Британскими учеными разработана технология получения воды из мерзлого токсичного грунта на Луне
1
Keychron представляет новую механическую клавиатуру K4 Max с 98% раскладкой
+
ASUS готовит к выпуску СЖО с изогнутым дисплеем, повышающую привлекательность корпусов-аквариумов
+
В Китае проведут расследование сделки о продаже Соединённым Штатам портов в Панамском канале
2
Складной смартфон Huawei Pura X с горизонтальным изгибом появился в продаже
+
В России создан литограф, способный укрепить полупроводниковый суверенитет страны
+
ZTE выпустила игровой смартфон Neo 3 GT с системой жидкостного охлаждения
+
Asus выпустила корпус с поддержкой BTF стоимостью 80 долларов
+
Intel отменила выпуск флагманской видеокарты Battlemage B770
+

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 29-30 марта
+
Почему нет смысла покупать мощные процессоры для игр, и как это знание позволяет геймерам экономить
18
Про выпаривание термопасты, отвал аудио контроллера у MONSTER Tulpar T7 и очередные проблемы Linux
25
7 лучших материнских плат для процессоров Ryzen 5 7500F, Ryzen 5 7400F и Ryzen 5 8400F в 2025 году
60
Почему ноутбуки крайне ненадёжные устройства на примере MONSTER Tulpar T7 и MSI Alpha 15
26
Почему 5000 серия видеокарт AMD Radeon RX это скам
22
Дикие кабаны умнее и дисциплинированнее, чем кажутся
6
Обзор ноутбука ASUS Zenbook A14 (UX3407R)
+
Брюссель готовится к пошлинам Трампа под знакомым лозунгом «Сделаем Европу снова великой»
3
Сингапурские ученые создали сверхпроводящий оксид никеля
+

Сейчас обсуждают

PanzerK
20:52
Только А шейдеры... DirectX 9.0a, ибо DirectX 9.0b это уже Radeon X800/700.
Битва двух Radeon'ов или вновь о ширине шины и количестве памяти
Эдуард Кузнецов
20:50
Что то ты опоздал со своим говновбросом, тут уже врали про сто с чем то сгоревших амд процессоров, хотя это всего лишь третий случай рукожопинга. Ну хотя бы помог двух назойливых зеленых мух прихлопну...
Сообщается о первом случае выхода из строя процессора AMD Ryzen 9 9950X3D
ebatoryi
20:48
поставят базу продавать.
Уязвимость в приложениях для знакомств привела к утечке 1,5 миллиона личных фото пользователей
Jora
20:48
Нейросеть пишет.
Почему 5000 серия видеокарт AMD Radeon RX это скам
Snooper
20:47
Вы наверное недавно на оверах. Советую валить сразу на форум - там есть толковая инфа. Здесь же просто клоака, что в статьях, что в комментах. И все участники срача в курсе - nobody cares.
Почему 5000 серия видеокарт AMD Radeon RX это скам
Evgeny Chezarin
20:46
Геншинфаг похоже чем-то удалбливается в слюни. Необходимо ведро блокаторов серотонина и гамк рецепторов, чтоб обезвредить пациента самого от себя. Но можно силовым методом. Связать, зафиксировать глаз...
Почему 5000 серия видеокарт AMD Radeon RX это скам
AdKiller
20:43
Собрал всё самое гуано на рынке, сборщик диванный!
Собираем мощный игровой ПК 2025 года с NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti в бюджете до 200 тысяч рублей
Маэстро
20:42
лоботомия твоей тупой башки прошла успешно, давбайоб? судя по стилю и содержанию твоей писульки, писал маразматический китайский депсек.
Почему 5000 серия видеокарт AMD Radeon RX это скам
shuler37
20:42
Microsoft меняет дизайн BSOD в Windows 11. Наконец то. А то постоянно какие то непонятные обновления.
Microsoft меняет дизайн BSOD в Windows 11, удаляя QR-код, грустный смайлик и синий цвет
Эдуард Кузнецов
20:38
Тук, тук, все дома?)
Почему 5000 серия видеокарт AMD Radeon RX это скам
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем