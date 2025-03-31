Появилась новая информация о проблемах драйверов NVIDIA — разработчики игр посоветовали не использовать версию 572.XX для видеокарт RTX 30 и 40 серий из-за нестабильности

Недавно выпущенные драйверы NVIDIA версии 572.XX вызвали серьезные проблемы у владельцев видеокарт RTX 30 и 40 серий. Разработчики нескольких новых игр, включая inZoi и The First Berserker: Khazan, официально рекомендовали игрокам не использовать эти драйверы из-за возникающих сбоев, зависаний и падения производительности. Вместо этого они советуют откатиться к более старой версии 566.36, которая вышла в декабре 2024 года.

Проблемы с драйверами 572.XX проявляются по-разному. У некоторых пользователей игры просто вылетают, у других наблюдаются серьезные фризы и просадки FPS. Особенно тревожно то, что эти проблемы затрагивают не только относительно новые RTX 40, но и предыдущее поколение RTX 30. При этом для новейших RTX 50 серии эти же драйверы работают нормально, хотя и содержат другие специфические баги.

Разработчики игр оказались в сложной ситуации. С одной стороны, они хотят, чтобы игроки получали оптимальный опыт, с другой — не могут повлиять на исправление драйверов. В официальных рекомендациях они четко указали: владельцам RTX 40 и проблемных RTX 30 следует использовать драйвер 566.36, тогда как для RTX 50 подходит только 572.83.

Ситуация осложняется тем, что NVIDIA пока никак не прокомментировала эти проблемы. Компания не выпустила исправлений и даже не признала существование неполадок. Это вызывает разочарование среди геймеров, особенно учитывая, что игровой сегмент уже не является приоритетным для NVIDIA — основная прибыль компании сейчас идет от решений для искусственного интеллекта и дата-центров.



Пока единственным рабочим решением остается откат драйверов. Однако для владельцев RTX 50 серии такой вариант недоступен — старые драйверы просто не поддерживают эти видеокарты. Эксперты советуют следить за обновлениями и надеяться, что NVIDIA все же обратит внимание на проблему и выпустит стабильную версию драйверов для всех поколений своих видеокарт.