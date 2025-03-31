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ddr22
Apple разработала новое приложение Health с ИИ-агентом на основе данных медиков
В Apple появилась новая информация о приложении Health с ИИ-врачом, обученным на данных от медицинских специалистов, релиз ожидается весной

Apple продолжает развивать медицинские технологии и готовит масштабное обновление приложения Health. Согласно новым данным, компания работает над версией под кодовым названием Mulberry, которая получит ИИ-агента, способного давать медицинские рекомендации. Чтобы обеспечить точность советов, Apple нанимает врачей, диетологов, психологов и других специалистов, которые будут создавать обучающий контент для этой системы.
По информации Bloomberg, ИИ-агент будет выполнять роль персонального медицинского консультанта, анализируя данные пользователей, собранные через iPhone и Apple Watch. Планируется, что функция появится в iOS 19.4, релиз которой намечен на весну. Особое внимание уделяется питанию — приложение поможет отслеживать рацион и давать персонализированные рекомендации. Для повышения доверия Apple хочет привлечь известного врача в качестве "лица" сервиса, который может получить название Health+.  

Однако проект сопряжен с рисками. Ранее Apple уже сталкивалась с проблемами в разработке ИИ, включая задержки с обновлением Siri и судебные иски из-за завышенных ожиданий. В медицинской сфере ошибки алгоритмов могут иметь серьезные последствия, поэтому компания стремится минимизировать риски, привлекая профессионалов. Видеоуроки и советы будут записываться в специальной студии в Окленде.  

Хотя точные детали функционала пока неизвестны, очевидно, что Apple делает ставку на интеграцию технологий и здравоохранения. Это соответствует долгосрочной стратегии Тима Кука, который не раз заявлял о важности здоровья в продуктах компании. Ожидается, что в ближайшие месяцы появятся новые подробности о проекте Mulberry перед его запуском.

#apple
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