В сети появилась новая информация о поломке процессора Ryzen 9 9950X3D без видимых повреждений после девяти дней работы на плате ASRock

В интернете обсуждается очередной случай выхода из строя процессора AMD Ryzen 9 9950X3D, на этот раз на материнской плате ASRock Pro RS X870. Пользователь Reddit под ником u/iksdeasdf сообщил, что его процессор перестал работать спустя всего девять дней после покупки. При этом видимых повреждений на CPU или сокете не было — система просто перестала запускаться.

Ранее аналогичные проблемы уже фиксировались с Ryzen 7 9800X3D, и большинство жалоб поступало от владельцев плат ASRock. Компания выпустила обновление BIOS, чтобы устранить проблему, но инциденты продолжаются. В данном случае пользователь использовал последнюю версию прошивки 3.20 и оперативную память Kingston FURY 64 ГБ на 6000 МТ. Он не применял разгон, а система внезапно зависла и больше не включилась.

Интересно, что процессор не подавал признаков перегрева и не имел следов возгорания. Пользователь проверил его на другой материнской плате, но результат был тот же — CPU не работал. Поскольку продавец предоставлял 14-дневный срок возврата, удалось избежать длительной процедуры RMA. Ранее похожий случай был зафиксирован с ASUS X870E Crosshair, где 9950X3D также вышел из строя без видимых причин.



Эти случаи вызывают вопросы к стабильности процессоров линейки 9000X3D. Хотя ASRock отрицает свою вину, списывая один из инцидентов на попадание посторонних частиц, проблема требует более тщательного изучения. Пока неизвестно, связаны ли эти поломки с конкретными материнскими платами или же дело в особенностях самих процессоров.