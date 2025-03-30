Моддер создал портативную игровую консоль на базе Poco F7 Ultra с дополнительными вентиляторами и аккумулятором.

Один из энтузиастов совершил необычный моддинг-проект, превратив смартфон Xiaomi Poco F7 Ultra в полноценную портативную игровую консоль. За основу был взят прототип Redmi K80 Pro, который технически идентичен новому Poco F7 Ultra. Моддер решил максимально раскрыть потенциал этого процессора, добавив систему активного охлаждения с компактными вентиляторами.

Проект включает в себя напечатанный на 3D-принтере корпус со всеми необходимыми элементами управления: двумя аналоговыми стиками, плечевыми кнопками и другими типичными для геймпадов элементами. Для увеличения времени автономной работы во время игр моддер добавил дополнительный аккумулятор формата 18650.

Интересно, что Poco F7 Ultra в стоковой версии демонстрирует впечатляющую производительность, превосходя в тестах даже флагман Xiaomi 15 Ultra. Однако модифицированная версия с улучшенным охлаждением потенциально может поддерживать максимальную производительность Snapdragon 8 Elite в течение более длительного времени без троттлинга. К сожалению, автор проекта пока не поделился файлами для 3D-печати или пошаговым руководством по повторению этого мода.